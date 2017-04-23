Organizasyonda üst üste ikinci kez final oynayan VakıfBank, geçen yıl İtalyan takımı Pomi Cassalmaggiore'ye kaptırdığı kupayı, bu kez yine aynı ülkeden Imoco Volley önünde müzesine götüren taraf oldu.

Karşılaşmanın ardından VakıfBank oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.

VakıfBank 3. kez Avrupa şampiyonu

3. KEZ AVRUPA'NIN 1 NUMARASI OLDULAR

VakıfBank, kadın voleybolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 3. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2011 ve 2013 yıllarının şampiyonu olan VakıfBank, 2017 yılında bir kez daha bu başarısını tekrarlamış oldu.

Sarı-siyahlı ekibin bu şampiyonluklarının tamamında antrenör olarak İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti yer aldı.

AVRUPA KUPALARININ EN BAŞARILI TÜRK EKİBİ

Üst üste 5., toplamda ise 9. kez Dörtlü Final'de mücadele veren VakıfBank, müzesinde birçok uluslararası şampiyonluk kupasını barındırıyor ve Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor.

Tarihinde, 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan sarı-siyahlılar, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları kazanırken, toplamda 5. Avrupa kupası şampiyonluğunu elde etti.

VakıfBank, 2013'te FIVB Dünya Kulüpler şampiyonu da olarak dünyanın zirvesine çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in şampiyonu olan ve bu kulvarda kupa kaldıran ilk Türk takımı olarak tarihe geçen VakıfBank, 2013 yılının ardından 2017'de de bu başarısını tekrarlamış oldu. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016'da Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı ekip, 2015 yılını ise üçüncü tamamlamıştı.

Top Teams Kupası'nda 2004'te, Challenge Kupası'nda ise 2008'de adını zirveye yazdıran VakıfBank, CEV Kupası'nda ise 1991, 1992 ve 2000'de üçüncülük elde etti.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013'te kazanma başarısı gösteren VakıfBank, 2011'de de bu organizasyonu ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.

VAKIFBANK'IN AVRUPA BAŞARILARI

VakıfBank takımının Avrupa kupalarında bugüne kadar elde ettiği dereceler şöyle:

YIL ORGANİZASYON DERECE 1991 CEV Kupası 3 1992 CEV Kupası 3 1998 Şampiyon Kulüpler Kupası 2 1999 Şampiyon Kulüpler Kupası 2 2004 Top Teams Kupası 1 2006 Şampiyonlar Ligi 4 2008 Challenge Kupası 1 2011 Şampiyonlar Ligi 1 2013 Şampiyonlar Ligi 1 2014 Şampiyonlar Ligi 2 2015 Şampiyonlar Ligi 3 2016 Şampiyonlar Ligi 2 2017 Şampiyonlar Ligi 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın voleybol takımının Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'i telgrafla kutladı.

MAÇIN AYRINTILARI

Ev sahibi ekip Imocco Volley, taraftar desteğini arkasına alarak salonda büyük baskı oluşturmasına karşın, bu durum sarı-siyahlı ekibin performansını etkilemedi.



Çekişmeli başlayan müsabakanın ilk teknik molasına, 8-6'lık skorla VakıfBank önde geldi. Sarı-siyahlılar, file üzerinde etkili oyununu sürdürerek ikinci teknik molaya da 16-13 galip durumda ulaştı. Imoco Volley karşısında yaptığı iyi savunmayla oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, Kimberly Hill ve Ting Zhu ile etkili olduğu ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.





İkinci sette hem savunmada hem de hücumda başarılı bir oyun ortaya koyarak başlayan sarı-siyahlılar, ilk teknik molaya 8-3 üstün gelen taraf oldu. Rakibine geri dönüş sansı tanımayan ve baskın oyununu sürdüren VakıfBank, ikinci teknik molaya da 16-8 galip durumda ulaştı ve seti de 25-13 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Bu sette sarı-siyahlı oyuncular Lonneke Slöetjes, Ting Zhu'nun yüksek performansı ön plana çıktı.





Mücadelenin üçüncü setinde direncini artıran Imoco Volley, oyunu bırakmazken, ilk teknik molaya VakıfBank 8-7 üstün ulaştı. İtalyan ekibinin geri dönüş çabalarına başarılı karşılık veren VakıfBank, dirençli bir oyun ortaya koymayı sürdürdü ve ikinci teknik molaya 16-15 galip durumda geldi. Sarı-siyahlı ekip, büyük çekişmeye sahne olan seti 25-23, maçı ise 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.



Öte yandan, final maçını yaklaşık 5 bin voleybolseverin izlediği duyuruldu.

Imoco Volley: 0 - VakıfBank: 3

Salon: Palaverde



Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Wojciech Maroszek (Polonya)



Imoco Volley: Folie, Skorupa, Robinson, Danesi, Fawcett, Ortolani (De Gennaro, Malinov, Cella, Costagrande)



VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Gözde Kırdar)



Setler: 19-25, 13-25, 23-25



Süre: 84 dakika (30, 25, 29)