Valbuena'dan Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında normal süre ve uzatmaları Olympique Lyon karşısında 2-1 önde tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 7-6 mağlup olarak Avrupa'ya veda etmesinin ardından Lyonlu futbolcu Mathieu Valbuena Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

TEPKİ TOPLADI

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı ekibi eledikleri için bir hayli mutlu olduğu gözlenirken, Fransız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım Beşiktaş taraftarının büyük tepksini çekti.