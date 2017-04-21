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Valbuena'dan Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım

Lyonlu futbolcu Valbuena, Beşiktaş'ı eledikleri maçın ardından sosyal medya hesabından tepki toplayan bir paylaşımda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında normal süre ve uzatmaları Olympique Lyon karşısında 2-1 önde tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 7-6 mağlup olarak Avrupa'ya veda etmesinin ardından Lyonlu futbolcu Mathieu Valbuena Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

TEPKİ TOPLADI

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı ekibi eledikleri için bir hayli mutlu olduğu gözlenirken, Fransız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım Beşiktaş taraftarının büyük tepksini çekti. 

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