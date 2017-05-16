Van der Wiel Floyd'dan parasını geri alamadı

Fenerbahçeli Van der Wiel, kendisiyle ticaret yapmak istediğini söyleyen menajer Ümit Akbulut tarafından dolandırıldığını iddia etti. Ümit Akbulut ise Hollandalı futbolcuya belgelerle yanıt verdi.

Akbulut, Floyd'un Hollandalı futbolcunun sahip olduğu marka için reklam filmi çektiğini ve İnstagram'dan bunun tanıtımını yaptığını, dolayısıyla parayı geri vermediğini söyledi.

ÖZEL VİDEO ÇEKTİ

"Mayweather, Podolski’nin giyim markası için bir reklam filmi yaptı, Wiel de dedi ki 'Benim bir markam var. Podolski’de olduğu gibi onu da tanıtabilir miyiz?' Ben de Mayweather’ın menajeri ile konuştum. Mayweather’ın menajeri İstanbul’a geldi, Wiel ile görüştüler ve 4.2 milyon dolara anlaştılar. Mayweather da, Van Der Wiel için özel bir video çekti."

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FLOYD'DAN PARASINI GERİ İSTEDİ

"Hollanda ile 1.5 ay önce yaşanan sıkıntılar üzerine ben de ‘ Şu anda bu turu iptal ediyoruz. 2 ay sonraya erteleyeceğiz’ dedim. Orada film koptu. Wiel; Ben borç aldım bu paraları. Benim bu işi bitirmem lazım ya da paramı almam lazım' dedi. Ben de dedim ki 'Bu adam sana özel video çekti. Kendi hesabından paylaşımlar yaptı, böyle parayı geri alayım diye bir şey yok. Anca tarih değiştirebiliriz’ dedim."

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HER ŞEY BELGELİ

"Wiel 'Ben bunu kabul etmem. Ben bittim. Fenerbahçe’den zaten gideceğim. Paramı alamıyorum' dedi. Bu yüzden irtibatı kesti 2 ay önce. Anladığım kadarıyla Wiel parasını alamıyor Fenerbahçe’den. Verdiği parayı kimden aldı ise artık onun sıkıntısını çekiyor. Bende tüm belgeler kayıtlı. Orada bıdı bıdı yapıyor da bende her şey belgeli ve kayıtlı. Videolar, kontratlar."







