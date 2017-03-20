Van Persie ile sona gelindi

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla getirilen Robin Van Persie ile yollar ayrılıyor. Yeni sezonda takımın başına Aykut Kocaman'ı getirmeyi isteyen sarı-lacivertli yönetim, kadro planlamasına başladı.

Sarı lacivertliler, Van Persie ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı. Bunun üzerine de geçtiğimiz günlerde menajeri ile yapılan görüşmede bu durum kendisine iletildi.

YENİ SEZONDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

2017-18 sezonunun kadro planlamasında tecrübeli futbolcunun düşünülmediği ve kendisine kulüp bulması istendi. Prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Aykut Kocaman, kadrosunda Hollandalı forveti düşünmüyor.

Geride kalan iki sezonda 33 yaşındaki yıldızdan özellikle sakatlığı sebebiyle istediği verimi alamayan yönetim de artık yeni bir golcü arayışına girmiş durumda.Sarı-lacivertli kulüp ile bir yıl daha sözleşmesi bulunun Van Persie'nin ayrılmasıyla birlikte önemli bir gelir elde edilmesi düşünülüyor.

UEFA'dan Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelen transfer kısıtlamasında bonservis gelirine ihtiyaç duyan Fenerbahçe için yıldız ismin ayrılması büyük önem taşıyor.

TAKIM BULMASI ÇOK DAHA KOLAY

Dünya futbolunda en önemli golcülerden biri olarak sayılan Van Persie'nin kulüp bularak bonservis geliri sağlamasının kadrodaki diğer birçok isme göre daha kolay olduğu yorumu yapılıyor.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Van Persie'nin yeni sezonda katkı verme ihtimalinin düşük olduğu tespit edilip en azından kulübe bonservis geliri sağlaması hedefleniyor. Futbolcunun ayrılmasıyla birlikte kulübün maaş bütçesi de oldukça rahatlayacak.