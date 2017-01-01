Van Persie'den Advocaat itirafı

Hollandalı yıldız oyuncu Robin van Persie, Fenerbahçe Televizyonu’na özel açıklamalarda bulundu.

Van Persie, sürekli Hollanda'ya giden ve takımı yardımcılarına bıraktığı için sert eleştirilere maruz kalan Advocaat hakkında konuştu.

Yıldız futbolcu, takyımın Dirk Advocaat, Cornelis Geert Aaldrik Pot ve Marinus Antonius Been tarafından yönetildiğini söyledi.

Golcü oyuncunun yaptığı açıklamalar şöyle:

3 TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ VAR

"Son derece ilginç bir ilk yarı oldu. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Yeni hocamızın gelmesiyle de yolumuza Dirk Advocaat, Cornelis Geert Aaldrik Pot ve Marinus Antonius Been ile devam ettik. İyi bir sezon öncesi dönemi olmadı. İlk 3 maçta sadece 1 puan alabildik ve aslında hala o 1 puanın acısını çekiyoruz. Ondan sonra çok iyi bir dönem yakaladık. Kendimizi çok geliştirdik, çok daha iyi bir oyun oynamaya başladık. Antrenmanlarda da bunu herkes görebiliyor. Kulübün içerisindeki herkes de bunun farkındadır. Bizim için işler iyi gitti."



