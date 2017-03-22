Van Persie'ye İtalyan devinden teklif var

Fenerbahçe'nin en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Robin van Persie, yönetim tarafından da gözden çıkartılmıştı.

FEYENOORD DA İSTİYOR

Sarı-Lacivertliler, 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Kes Voos'la görüşüp, yeni sezonda başka bir kulüp bulmalarını isteme kararı almıştı. Van Persie'nin eski kulübü Feyenoord, yıldız futbolcuya "Yuvana dön" çağrısı yaptı.

Hollandalı'nın sürpriz talibi ise İtalyan devi Milan oldu. Milan, Manchester United'dan ayrılma kararı aldığı dönemde de RvP ile ilgilenmiş ancak o dönem ekonomik küçülmeye gittikleri için, oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. İtalyanlar, yıldız futbolcu için yeniden harekete geçiyor. Ancak Milan, RvP için bonservis bedeli ödemek istemiyor.

KİRALIK FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin senelik 5.7 milyon Euro (22.2 milyon TL) maaştan kurtulmak istemesi nedeniyle Milan, Van Persie'yi 1 yıllığına kiralayıp, Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi bitince de bonservisiyle kadroya katmayı planlıyor.

Fenerbahçe Yönetimi ise az da olsa gelir elde etmenin peşinde. Sarı-Lacivertliler, daha önce Kjaer için 12 milyon Euro'yu (46.6 milyon TL) gözden çıkaran Milan'a, iki oyuncuyu birlikte daha yüksek bir bedele satma teklifi yapabilir.