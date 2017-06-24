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Veli Kavlak Sivasspor'a gidiyor

Samet Aybaba'nın ısrarı sonucunda Veli Kavlak'ı kiralamak isteyen Sivasspor, Beşiktaş ile büyük ölçüde anlaştı.

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Veli Kavlak Sivasspor'a gidiyor

Kadroya yapılacak takviyeler konusunda temkinli davranan Sivasspor, iç piyasada görüşmelerini sürdürüyor. Kırmızı- Beyazlılar daha önce de gündeme gelen Veli Kavlak için kulübü Beşiktaş ile büyük ölçüde anlaştı.

SAMET AYBABA ÇOK ISRARCI

Sivasspor, gurbetçi orta saha oyuncusunu kiralayacak. Almanya’da tedavisi devam eden 28 yaşındaki futbolcu, yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Sivasspor, Veli Kavlak’la da temaslarını hızlandırırken, her şey olumlu ilerliyor. Veli’nin Sivasspor’da düzenli oynayıp kendini kanıtlamak istediği öğrenilirken, bu transferde özellikle teknik direktör Samet Aybaba çok ısrarcı.

KWEUKE PLANI BELLİ

Öte yandan Yiğidolar, sezon bitiminden bu yana gündemde olan Kweuke konusunda ise beklemede.

Kamerunlu yıldız forvet ile Osmanlıspor başta olmak üzere pek çok kulüp yakından ilgilenirken, Sivas Kweuke’yi kiralamayı planlıyor.

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