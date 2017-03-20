Wenger'in yerine Thomas Tuchel geliyor

Uzun süredir Arsenal'deki geleceği tartışılan adeta futbol dünyasını ikiye bölen Arsene Wenger kararını sezon sonunda vereceğpini açıklamıştı.

SEZON SONU BIRAKABİLİR

Özellikle Bayern Münih'ten 2 maçta 10 gol yedikten sonra sert bir dille eleştirilen Arsene Wenger, son 5 maçın 4'ünü kaybederek takımdaki geleceğini tamamen riske attı.

Alman Bild gazetesi de bunun üzerine Arsene Wenger'in yerine Thomas Tuchel'in gelebileceğini yazdı.

TUCHEL YA DA ALLEGRİ

Henüz Dortmund'un başında kupa kazanamamasına rağmen oynattığı pozitif futbolla büyük beğeni alan Tuchel'in yeni bir takım kurduğu ve bu yüzden Dortmund'da kalarak Arsenal'in teklifini geri çevirebileceği belirtilidi.

Haberde ayrıca Tuchel'in yanı sıra Allegri'nin de Arsenal'ın teknik direktör adayları arasında olduğunu yazdı.