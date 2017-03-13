Wesley Sneijder kimdir?

Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, Hollanda Millî Futbol Takımı içinde ter döküyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

UEFA tarafından 2009–10 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ve 2010'da FIFA tarafından en iyi üç orta saha oyuncusundan biri olarak seçildi. Ajax Akademisi'nde yetişen biri olarak öncelikle AFC Ajax'ta oynadı ve altı kupa kazandı. 2004 yılında Yılın Hollandalı futbolcusu ödülüne layık gösterildi. 2007'de 27 milyon euro'ya Real Madrid'e satılarak ilk yılında kulübü La Liga'da şampiyon oldu ve daha sonra 15 milyon euro'ya Inter'e satıldı. Inter'deyken Serie A, UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki defa Coppa Italia kupasını kazandı.

GALATASARAY'A GELDİ

Wesley Sneijder 20 Ocak 2013 tarihinde Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayarak İstanbul‘ale ilk maçına; 27 Ocak 2013 tarihinde, Beşiktaş ile oynanan Süper Lig maçında çıkmıştır. Oyuna, 57. dakikada Emre Çolak‘ın yerine girmiştir.

Wesley Sneijder’in 2009 yılında boşandığı ilk eşinden Jessey adında bir oğlu vardır. Wesley Sneijder, 2009 yılında tanıştığı sinema oyuncusu İspanyol Yolanthe Cabau ile İtalya‘da, Toskana‘da,17 Temmuz 2010 tarihinde evlendi.

FUTBOL KARİYERİ

2002-2007 – Ajax

2007-2009 – Real Madrid

2009-2013 – İnter

2013 – Galatasaray