Wesley Sneijder resmen Nice'de

Galatasaray ile yolları ayıran Wesley Sneijder, Nice'e transfer oldu. Fransız temsilcisi, yıldız oyuncuyu renklerine kattığını açıklarken, Sneijder'in 10 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

NAPOLİ KARŞISINDA SAHADA OLABİLİR

Geçen yıl 10 numarayı taşıyan Mika Le Bihan'ın Hollandalı oyuncuya jest yaptığı kaydedildi. Nice, Sneijder'le kaç yıllık sözleşme imzalandığını duyurmazken; Fransız basını oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını yazdı.

Sneijder, Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde İtalya'nın Napoli takımıyla eşleyen Nice'in UEFA kadrosunda yer alabilecek. Sneijder, Inter'de birlikte forma giydiği Balotelli ile yeniden bir araya gelirken; bir diğer yıldız Dante ile takımının başarısı için ter dökecek.