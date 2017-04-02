West Ham United Bilic'e sahip çıktı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, teknik direktör Bilic'in West Ham United'ı yönetecek kapasitede olduğuna yüzde yüz inandığı bildirildi.

BİLİC'E DESTEK OLDULAR

Baskılara rağmen Bilic'in görevinin başında olduğunu ifade eden West Ham United Kulübü Yönetim Kurulu, Hırvat teknik adamın tam anlamıyla arkasında olduklarını kaydetti.

TARTIŞILMAYA BAŞLANMIŞTI

Yönetim kurulu ayrıca, tüm taraftarları, ligdeki zorlu maçlarda takımı ve Bilic'i desteklemeye çağırdı. West Ham United'ın ligdeki son 4 maçını kaybetmesinin ardından İngiliz basını, Slaven Bilic'in geleceğini tartışmaya başlamıştı.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adamın başında bulunduğu West Ham United, ligin bitimine 8 hafta kala 33 puanla 14. sırada yer alıyor.