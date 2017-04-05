Westbrook 55 yıllık rekoru egale etti

NBA'e 11 maçla devam edildi. Westbrook, Chesapeake Energy Arena'da oynanan maçta, Bucks karşısındaki 12 sayı, 13 ribaunt, 13 asistlik performansıyla art arda 7'nci olmak üzere 41'inci "triple-double"ına ulaştı.

1 TRİPLE DOUBLE SONRA REKORU KIRACAK

Yıldız basketbolcu, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962'deki bir sezonda en çok "triple-double" (41) rekorunu yakaladı. Westbrook, play-off'u daha önce garantileyen Thunder'ın normal sezonda kalan 5 maçında bir "triple-double" daha yapması halinde rekoru tek başına ele geçirecek.

Doğu Konferansı'nda 5. sırada play-off mücadelesi veren Bucks'ta, Michael Beasley'nin 14, Giannis Antetokounmpo'nun 11 sayısı Thunder karşısında mağlubiyeti önleyemedi.