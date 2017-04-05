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Westbrook 55 yıllık rekoru egale etti

NBA'de Oklahoma'nın yıldızı Westbrook, Milwaukee maçında sezonun 41'inci "triple-double"ını yaparak Oscar Robertson'ın rekorunu egale etti.

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NBA'e 11 maçla devam edildi. Westbrook, Chesapeake Energy Arena'da oynanan maçta, Bucks karşısındaki 12 sayı, 13 ribaunt, 13 asistlik performansıyla art arda 7'nci olmak üzere 41'inci "triple-double"ına ulaştı.

1 TRİPLE DOUBLE SONRA REKORU KIRACAK

Yıldız basketbolcu, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962'deki bir sezonda en çok "triple-double" (41) rekorunu yakaladı. Westbrook, play-off'u daha önce garantileyen Thunder'ın normal sezonda kalan 5 maçında bir "triple-double" daha yapması halinde rekoru tek başına ele geçirecek.

Doğu Konferansı'nda 5. sırada play-off mücadelesi veren Bucks'ta, Michael Beasley'nin 14, Giannis Antetokounmpo'nun 11 sayısı Thunder karşısında mağlubiyeti önleyemedi.

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