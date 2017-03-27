Bu sezon gösterdiği olağanüstü performansla sezonun MVP'si olmaya en büyük adayı Westbrook, triple-double yapmaya devam ediyor.

HARDEN'LA KARŞILAŞTI

Normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünün favorileri gösterilen James Harden ile Russell Westbrook'un takımları karşılaştı. Sahadan 137-125 galip ayrılan Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Rockets'ın all-star oyun kurucusu Harden, maçı 22 sayı, 12 asist, 5 ribauntla tamamladı. Lou Williams 31 sayı, Trevor Ariza 24 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Eric Gordon ise 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Thunder'da Westbrook 39 sayı, 13 asist ve 11 ribauntla bu sezon 36'ncı, kariyerinde 73. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.