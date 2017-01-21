Williams ve Nadal üst tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Serena Williams, tek erkeklerde ise Rafael Nadal üst tura adını yazdırdı.

SERENA ZORLANMADI

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'taki tek kadınlar 3. tur mücadelesinde turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası ABD'li Serena Williams ile vatandaşı Nicole Gibbs karşılaştı. Zorlanmadığı karşılaşmayı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 alan Williams, 4. tura yükseldi. Dünya 9 numarası Büyük Britanyalı Johanna Konta ise Danimarkalı 17 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek üst tura çıktı.

NADAL ZORLANDI

Erkeklerde 9 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 4 saat 5 dakika süren zorlandığı karşılaşmada 24 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'i 4-6, 6-3, 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup ederek üst tura kaldı.