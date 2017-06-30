Wimbledon'da ana tablo kuraları çekildi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon'da dünya 1 numarası tenisçiler, son şampiyon Büyük Britanyalı Andy Murray ve Alman Angelique Kerber, ilk turda elemelerden gelecek rakiplerle eşleşti.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Tek erkeklerde 3 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, ilk turda Slovak Martin Klizan'ın rakibi oldu. Turnuvayı 7 kez kazanan 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer'in Ukraynalı Alexandr Dolgopolov ile eşleştiği turda, 2008 ve 2010 yıllarının galibi 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ise Avustralyalı John Millman ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep'in elemelerden gelecek bir isimle mücadele edeceği ilk turda, 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile Rus Evgeniya Rodina, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile Avustralyalı Ashleigh Barty karşı karşıya gelecek.

Wimbledon Tenis Turnuvası, 3 Temmuz'da ilk tur maçlarıyla başlayıp 16 Temmuz'daki tek erkekler final karşılaşmasıyla sona erecek.