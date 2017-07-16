Wimbledon'da zafer Federer'in

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkeklerde, tenisin yaşayan efsanesi 3 numaralı seribaşı Roger Federer finalde Hırvat tenisçi Marin Cilic’le karşılaştı.

HİÇ SET VERMEDİ

Federer ilk seti 6-3, ikinci seti 6-1'le kazandı. Federer son seti de 6-4 kazanarak Wimbledon'dan bir kez daha zafere ulaştı. Fransa Açık’ı pas geçen Federer, Wimbledon’da hiç set kaybetmedi.

FİNAL MAÇI 1,5 SAAT SÜRDÜ

İkinci sete de hızlı başlayan Federer, 3-0 öne geçti. Mola sırasında duygularını kontrol edemeyen Cilic, gözyaşlarına hakim olamadı. Seyircilerin alkışlarla destek verdiği Hırvat tenisçi, mola dönüşü durumu 3-1'e getirdi. Fakat Federer, üst üste 3 oyun daha alarak setlerde durumu 2-0 yaptı.

Cilic, tıbbi yardım aldıktan sonra başladığı 3. setteki ilk 3 servis oyununa tutunmayı başardı. Ancak Federer, rakibinin 7. oyunda yaptığı basit hataları iyi değerlendirdi ve servis kırarak 4-3 öne geçti. Bu noktadan sonra kontrolü ele alan Federer, seti 6-4, 1 saat 41 dakika süren maçı da 3-0 kazandı.

2,2 MİLYON STERLİN ÖDÜL

35 yaşındaki Federer, 1976'da set kaybetmeden Wimbledon şampiyonu olan Björn Borg'dan sonra açık dönemde bunu başaran 2'nci erkek tenisçi olarak kayıtlara geçti. Şampiyonluk sonrası dünya sıralamasında 3'üncülüğe yükselen Federer, 2,2 milyon sterlin para ödülünün de sahibi oldu.