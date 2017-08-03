Wladimir Klitschko veda etti

Tüm zamanların en başarılı ağır sıklet boksörlerinden biri olan Wladimir Klitschko, emekliliğini açıkladı.

Eski ağır sıklet boks şampiyonu 41 yaşındaki Klitschko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, amatör ve profesyonel kariyerinde hayalini kurduğu her şeye ulaştığını belirterek, "Şimdi spordan sonraki ikinci kariyerime başlamak istiyorum. Böylesine uzun ve inanılmaz bir başarılı kariyere sahip olacağımı düşünemezdim. Bunun için minnettarım." ifadelerini kullandı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

27 yıllık kariyerinde 69 maça çıkan Klitschko, 53'ü nakavt olmak üzere 64 galibiyete imza attı.

Ağır sıklet boks tarihine adını altın harflerle kazıyan Klitschko, son 2 müsabakasından yenilgiyle ayrıldı.

Ancak bu 2 mağlubiyet efsane boksörün kariyerinin başarılarla dolu olduğu gerçeğini değiştirmeye yetmez.

Sizler için Klitschko'nun en güzel nakavtlarını derledik.

Wladimir Klitschko'nun en iyi nakavtları - İZLE