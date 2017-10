Xavi: Neymar'ın gideceğini biliyordum

Barcelona'nın efsane kaptanlarından Xavi, BBC'ye verdiği röportajda, "Neymar, Barcelona'dan ayrılmak istediğini Messi'nin düğünü sırasında Arjantin'de bana söylemişti" dedi.

"BARCELONA'DA MUTLU DEĞİLDİ"

Neymar, Messi'nin düğününden 5 hafta sonra PSG'ye resmen imza atmıştı. Deneyimli futbolcu, "Neden diye sorunca da Barcelona'da mutlu olmadığını dile getirmişti. Takımdan ayrılmaya karar verdiğini, Avrupa'da PSG formasıyla yeni bir deneyim yaşayacağını anlatmıştı" ifadelerini kullandı.

PSG'nin Neymar ve Mbappe ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için önemli adaylardan biri olduğunu savunan Xavi, karşyeriyle ilgili dedikodu olarak konuşulan bir transfer görüşmesini de ilk kez açıkladı: "Bir kez Manchester United'ın eşiğine gelmiştim. Hem kulüple hem de Sir Alex Ferguson'un kardeşiyle konuştum. Beni United'a götürmek istediler. Ama ben kalmaya karar verdim. Çünkü benim için Barcelona her zaman favori kulübümdü. Her zaman kalbimde en özel yerde oldu. Her zaman benim için dünyanın en büyük kulübü oldu" diye konuştu.