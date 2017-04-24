Yaya Toure: Derbiyi hakemsiz oynayalım

Manchester City'nin tecrübeli oyuncusu Yaya Toure, FA Cup'ta Arsenal ile oynadıkları maçın ardından hakeme sert bir tepki gösterdi. Yaya Toure, hakemi eleştirirken, 27 Nisan'da oynayacakları Manchester derbisi için de ilginç bir teklifte bulundu.

Arsenal'e yenillip kupaya veda ettikleri maçın hakeminin kötü olduğunu söyleyen Yaya Toure, derbiyi hakemsiz oynamayı tercih edeceğini dile getirdi.

BEN HAKEMSİZ OYNAYI TERCİH EDERİM

Sergio Agüero'nun sayılmayan golüne tepki gösteren Yaya Toure, ''Hakemler bu hatalara artık bir son vermeli. İlk kez de olmuyor. Perşembe akşamı daha iyi bir hakemle ya da hakemsiz oynamalıyız. Ben hakemsiz oynamayı tercih ederim'' ifadelerini kullandı.

UMARIM HAKEM İYİ OLUR

Derbi hakkında da kısa bir açıklama yapan Toure, ''Bizim için çok büyük bir maç. Elimizden geleni yapacağız ve nasıl bir skor çıkacak göreceğiz. Umarım hakem de iyi olur'' dedi.

Manchester City ile Manchester United, 27 Nisan Perşembe akşamı Premier League'de karşı karşıya gelecek.