Yılmaz Vural: Türk ve Müslümansan Avrupa'da yerin yok

Ferit Ömeroğlu’nun sunduğu Gençlik Odası TV internet programının bu haftaki konuğu Türk futbolunun renkli ismi Yılmaz Vural oldu.

AKRANLARIMA ABİ DİYORUM

Yılmaz Vural'ın hayat enerjisiyle dolu olduğunu biliyoruz. Bu enerjisinin şuan ki gençlerle bir olup olmadığını sorduk kendisine. Vural sorumuzu, "Biyolojik yaş ile insanın kendi hissettiği çok farklı şeyler. Ben 64 yaşıma geldim, kendi akranlarıma bakıyorum onlara abi diyesim geliyor."

TÜRK VE MÜSLÜMANSAN AVRUPA'DA YERİN YOK

Eğitimini Avrupa'da tamamlayan Vural, Avrupa'da kalmak ile ilgili düşünceleri hakkında, "Avrupa'da sen kalmayı düşünürsün ama Avrupa istemiyor ki seni. Türk ve Müslümansan Avrupa'da yerin yok. Avrupalı seni çok önemli görevlere getirmeyi hiç düşünmüyor. Orda şöyle bir mantık var, ne kadar demokratik görünürlerse görünsünler hele şu dönemde inanılmaz bir sağ akım var. Her ülke artık bu söylemlerle ayakta kalmaya çalışıyor. Dolayısıyla Avrupa bizden daha tutucu. Kendinden olmayanı önemli görevlere getirmeye yeltenmiyor, kendi milletine öncelik tanıyor. Yetmediği yerlerde yabancıyı işe sokmaya çalışıyor. Bizde tam tersi. Hem orda reddediliyoruz hem burda. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Ama biz maalesef -demek durumunda kalıyorum, Türk ve Müslümanız. Ve çok şükür bununla da gurur duyuyoruz. Bu anlamda Türk olmak Müslüman olmak bizleri çok hoşnut kılıyor. Ama bu bizim kendi içimizde olan olay. Maalesef katılamıyoruz. Dışarıda böyle bir sıkıntımız var." dedi.