Yönetimden Aubameyang'a saç uyarısı

Borussia Dortmund'un yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ın son Bayer Leverkusen maçına kişisel sponsorunun reklamını saçına kazıtarak çıkması yönetimin tepkisini çekti.

SPONSORUNUN REKLAMINI YAPTI

Dortmund Yönetimi Gabonlu golcüden saçına çeki düzen vermesini istedi. Borussia Dortmund'un golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, Bayer Leverkusen ile oynanan lig maçında ilginç saç stili ile dikkat çekti.

Daha dikkatli bakıldığında, Leverkusen filelerini 2 kez havalandıran Aubameyang’ın saçına kişisel sponsorunun reklamını kazıdığı anlaşıldı.

Bu durum, başka bir sponsor firma ile çalışan Borussia Dortmund yönetiminin tepkisini çekti. Aubameyang’ın kendilerinden izin almadan bu tür bir reklam yapamayacağını söyleyen Sportif Direktör Michael Zorc; "Pierre ile görüşeceğiz. Bunun bir daha tekrarlanmayacağını umuyoruz." dedi.

LEWANDOWSKI'Yİ SOLLADI

Aubameyang, Bayer Leverkusen'e attığı 2 golle, 2010-14 yılları arasında kulüpte forma giyen Robert Lewandowski'yi geride bırakmıştı. Bu sezon Bundesliga gol krallığı yarışında 21 golle zirvede bulunan Aubameyang'ın 118 Bundesliga maçında toplam 75 gol bulunuyor.