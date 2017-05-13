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Yumruk atan Melo'ya 6 maç ceza geldi

Palmerias ile Penarol arasında oynanan maçta rakibini yumruklayan Melo'ya 6 maç men cezası verildi.

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Yumruk atan Melo'ya 6 maç ceza geldi

Ülkesine döndükten sonra da rahat durmayan Felipe Melo, 26 Nisan'da Penarol'e karşı oynanan Copa Libertadores mücadelesinin sonunda Uruguaylı futbolcu Matias Mier'i yumruklamıştı.

6 MAÇ MEN CEZASI

Kuzey Amerika Futbol Konfederasyonu (Conmebol) tarafından cezası açıklanan Melo, 6 maç müsabakalardan men cezası aldı.

Palmerias başkanı Mauricio Galiotte, Melo'ya verilen cezanın oldukça ağır olduğunu, mağdur oldukları halde cezanın kendilerine kesildiğini söyledi.

Felipe Melo, Palmeiras'ın Libertadores'te yoluna devam etmesi halinde en erken yarı finalde forma giyebilecek.

Melo rakibini yumrukladı saha karıştı - İZLE

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