Yunan tenisçiye ömür boyu men cezası

Tenis dünyasındaki usulsüzlükleri araştıran Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), Yunan oyuncu Konstantinos Mikos'u ömür boyu spordan men etti.

2012-13 YILLARINDA YAPTIĞI SUÇLARDAN CEZA ALDI

Oynadığı maçlarda para karşılığı bilerek set kaybettiği tespit edilen Mikos'un aynı zamanda iki tane bahis hesabı olduğu belirtildi. 2012 ve 2013 yıllarında işlendiği saptanan bu suçlar sebebiyle Mikos'un spordan men cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Kariyerinde önemli bir başarısı olmayan Konstantinos Mikos, herhangi bir ATP turnuvasında ana tabloya kalamadı. Dünya sıralamasında kariyer zirvesini 2014 yılında 933. sıraya tırmanarak gerçekleştiren Yunan oyuncu, profesyonel tenis kariyerinden sadece 12 bin dolar kazanabildi.