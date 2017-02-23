Yüremeye başladı haberleri çıkınca ailesi mahkemeye gitti

Michael Schumacher ile ilgili somut ve resmi bilgiler ortaya çıktı. Gerçekler, ailenin Bunte isimli dergiyi mahkemeye vermesiyle gün yüzüne çıktı.

TAZMİNAT TALEP ETTİLER

Efsane pilotun tekrar yürüyebileceğini iddia eden habere karşı Schumacher ailesi dava açtı, özel hayatın gizliliğini ihlalden dolayı tazminat talep etti.

YÜRÜYEMİYOR

Ailenin avukatı Felix Damm duruşmada, derginin ortaya attığı iddiayı yalanladı ,"Schumacher yürüyemiyor" diyerek hâlâ yürüyemediğini ekledi. Bunte dergisi adına katılan yayın yönetmeni Tanja May de dayanaklarını mahkeme heyetine sundu.

Hamburg'da görülen duruşmada, yine sırların ortaya çıkmasını önlemek adına hamleler yapıldı. Hakim Simone Kafer duruşmayı dinleyicilere kapattı, 'hastanın sağlık durumu'nu gerekçe gösterdi.

Formula 1'in efsane pilotu olan Michael Schumacher, 2013 yılının son günlerinde bir kayak kazası geçirmişti. Alpler'de başını kayaya çarpan ve ardından komaya giren Schumi, bir dizi operasyonun ardından hayatta kalsa da, ne durumda olduğu o tarihten bu yana gizleniyordu.