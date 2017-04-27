Yusuf Yazıcı'ya Fransa'dan talip var

Trabazonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı için daha sezon bitmeden bordo-mavililerin kapısı çalındı.

LYON BEŞİKTAŞ MAÇINDA İZLEDİLER

Pek çok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği 20 yaşındaki yıldıza ilk resmi teklifi Olympique Lyon’un yaptığı ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’la eşleşen Fransız ekibi yetkililerinin, rakibi analiz etmek için 8 Nisan’da Akyazı’da oynanan 4-3’lük maçı izlerken, Yusuf Yazıcı’ya hayran kaldıkları öğrenildi.

Sonrasında Trabzonspor’un 3-0 kazandığı Antalyaspor mücadelesini de takip eden Lyon’un profesyonelleri, zaman kaybetmeden Bordo-Mavili kulübe teklifini iletti.

Trabzonspor yönetimi ise 20 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için ısrarcı olan Olympique Lyon’a sezon sonunu işaret etti.

TRABZON SATMAK İSTEMİYOR

Ligde ve kupada çıktığı 16 maçta 5 gol atıp, 10 asist yapan 1997 doğumlu Yusuf Yazıcı’yı astronomik bir öneri gelmediği sürece satmayı düşünmediklerini söyleyen bordo- mavili idarecilerin; "Sezon devam ediyor. Takım olarak hedeflerimiz var. Transfer gibi konular sezon sonunda görüşülür. Ancak kadromuzdaki hiçbir oyuncuyu satmaktan yana değiliz" cevabını verdikleri öğrenildi.