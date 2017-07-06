Yüzücüler Boğaz'ın serin sularını bekliyor

Türkiye ve İstanbul’un tanıtımına 29 yıldır önemli katkı sunan ve geçtiğimiz yıl, Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için yerli ve yabancı toplam 2 bin 200 yüzücü gün saymaya başladı.

2 BİN 200 YARIŞMACI GÜN YASIYOR

Türkiye ve İstanbul’un tanıtımına 29 yıldır önemli katkı sunan ve geçtiğimiz yıl, Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için yerli ve yabancı toplam 2 bin 200 yüzücü gün saymaya başladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce yüzücüyü buluşturan organizasyon bu yıl 23 Temmuz Pazar günü yapılacak.