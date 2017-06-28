Zeliha Ağrıs dünya şampiyonu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda milli sporcu Zeliha Ağrıs, altın madalyanın sahibi oldu.

İKİNCİ ALTIN ZELİHA'DAN

Güney Kore'nin Muju kentinde devam eden şampiyonada, Nur Tatar Askari'den sonra Türkiye'ye ikinci altın madalyayı Zeliha Ağrıs kazandırdı.

İlk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 19 yaşındaki Zeliha, kadınlar 53 kilo yarı finalinde Özbek Dinorahon Mamadibragimova ile karşılaştı.

Avrupa üçüncülüğü bulunan milli tekvandocu, son raunda 5-1 geride girmesine rağmen rakibini 11-7 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

RÖVANŞI ALDI

Zeliha, finalde geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda yenildiği Rus Tatiana Kudashova ile karşı karşıya geldi.

Son Avrupa şampiyonu Rus sporcuyu 11-8 mağlup eden Zeliha, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda da hanesine 120 puan ekleyerek büyük bir avantaj elde etti.