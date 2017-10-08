Ziraat Bankası Galatasaray'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Ziraat Bankası: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Çetin Ok
Ziraat Bankası: Koray Şahin, Ulaş Kıyak, Kaliberda, Vahit Emre Savaş, Konarski, Cacic (Ramazan Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz, Sabit Karaağaç)
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Akhrem, Todorov, Hüseyin Koç (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Boğaçhan Zambak, Melih Sıratça, Ufuk Minici)
Setler: 25-21, 25-23, 25-17