Ziraat Bankası Galatasaray'a set vermedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak, Brezilya seferi sırasında Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex'le bir araya geldi.

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Fırat Arslan Emilio Valori'yi nakavt etti - İZLE

Fırat Arslan, Stuttgart'ta çıkığı maçta Arjantinli rakibi Alejandro Emilio Valori'yi nakavt ederek büyük bir başarıya daha imza attı