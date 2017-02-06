Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar yarın çekilecek

Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

Fikret Orman: Çok önemli değil süt kupası neticede

Oğuzhan Özyakup, derbinin olay adamı Van Persie ile yakın dost olduklarını ancak bu maçtan sonra aralarının bozulduğunu söyledi.

Derbide elini şortunun içine sokan Van Persie hakkında konuşan Nouma, ''Bana 7 ay ceza vermişlerdi. TFF aynı cezayı ona da vermeli'' dedi.

1 Emre Mor kayıplara karıştı Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor, bu sezon çıktığı 13 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

2 Mehmet Ekici neden F.Bahçe'yi seçtiğini anlattı Ocak ayı transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye söz verdiği için Beşiktaş'a gitmediğini söyledi.

3 Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı Beşiktaş yönetimi, Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'de oynamak istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçti.

4 Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif Çin kulübünün, milli futbolcumuz Arda Turan'a 4 yıl için 404 milyon liralık bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

5 Hakan Çalhanoğlu 4 ay futboldan men edildi FIFA, Trabzonspor ile ön sözleşme yaptığı halde futbol hayatına Karlsruhe'de devam eden Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası verdi.

6 Gümüşdağ'la Yıldırım arasında canlı yayında ihale tartışması Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesini eleştiren Aziz Yıldırım için; "Beğenmiyorsa kendi ihaleye girip alsaydı" dedi.

7 Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap Şenol Güneş, ''Centilmendir ya Şenol Hoca. Bak şimdi neler diyecek'' diyen Rıdvan Dilmen'e, ''Şeytanlık yapma Rıdvan'' şeklinde cevap verdi.

8 Fikret Orman'dan Mehmet Ekici'ye ahlak göndermesi Transfer gündeminde yer alan Mehmet Ekici hakkında konuşan Fikret Orman, ''Bu ahlakla Beşiktaş'ta oynayamaz'' dedi.

9 Aziz Yıldırım Fenerbahçeli futbolcuları fırçaladı Aziz Yıldırım, Kayseri'de alınan farklı mağlubiyet sonrası başta Volkan Demirel olmak üzere bütün futbolcuları sert bir dille eleştirdi.